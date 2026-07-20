Il giovane centravanti classe 2006 Riccardo Braschi è in cerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. La Fiorentina non lo ha inserito nella lista dei convocati affidati a mister Grosso per la prima parte del ritiro estivo al Viola Park, proprio per consentirgli di concentrarsi sulle trattative relative alla sua futura destinazione, con la Serie B nel mirino. In cima alle preferenze c'è il Modena, che sta spingendo con forza per ottenere il prestito secco dell'attaccante diciannovenne fino al termine del campionato; la società emiliana sta peraltro definendo con i viola anche l'operazione Alessandro Bianco a titolo definitivo.
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Braschi va verso il prestito. Una società di B in pole su di lui
RIccardo Braschi in uscita dalla Fiorentina. Ci sono diverse squadre di B interessate all'attaccante viola
La concorrenza per il promettente attaccante della Primavera viola non manca, poiché sulle sue tracce c'è con grande interesse anche il Catanzaro, mentre il Padova, attivo nelle scorse settimane, sembra essersi defilato dalla corsa. Un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per il buon esito del trasferimento al Modena è la presenza in panchina di mister Daniele Galloppa, che conosce molto bene Braschi per averlo già allenato a lungo proprio nel settore giovanile della Fiorentina. Lo scrive tuttomercatoweb.com.
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