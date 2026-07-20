Braschi va verso il prestito. Una società di B in pole su di lui

Il giovane centravanti classe 2006 Riccardo Braschi è in cerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. La Fiorentina non lo ha inserito nella lista dei convocati affidati a mister Grosso per la prima parte del ritiro estivo al Viola Park, proprio per consentirgli di concentrarsi sulle trattative relative alla sua futura destinazione, con la Serie B nel mirino. In cima alle preferenze c'è il Modena, che sta spingendo con forza per ottenere il prestito secco dell'attaccante diciannovenne fino al termine del campionato; la società emiliana sta peraltro definendo con i viola anche l'operazione Alessandro Bianco a titolo definitivo.