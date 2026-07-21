Kean nel mirino del Como: si può fare. In arrivo due esterni, attenti a Garnacho

Kean al Como, Lucci al timone della trattativa. E' la settima degli esterni: sorpresa Garnacho, Koleosho in stand-by

Enzo Bucchioni Editorialista 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 01:32)

Qualcosa si muove attorno a Moise Kean e quel qualcosa si chiama Como, non una squadra qualsiasi, ma la più ricca del campionato. Le indiscrezioni del primo pomeriggio di ieri firmate Gianluca Di Marzio, sono state ampiamente confermate e addirittura ingigantite da un commento di Giovanni Kean che ha già applaudito al trasferimento al Como del fratello Moise. Adesso può succedere di tutto.

E’ bene dire però che siamo ai contatti preliminari, una trattativa vera e propria non c’è, soprattutto la Fiorentina non è stata ancora interpellata, ma il treno è partito e alla guida c’è il procuratore Lucci, uno che non bada tanto per il sottile, quello che ha portato Palestra al Chelsea, ma anche Piccoli in Viola per 27 milioni. Tanto per dire. Se vede che l’operazione è conveniente, allacciate le cinture. Del resto che Kean fosse incedibile in Fiorentina nessuno l’ha mai detto anzi, s’era capito fra le righe che se dovesse arrivare l’offerta giusta…

Ora vediamo se arriverà e probabilmente siamo a parlare almeno di un quarantino, forse di più, viste le cifre che circolano. Per iniziare la trattativa deve esserci, ovviamente, l’ok del giocatore e se Lucci s’è mosso potrebbe in teoria già averlo, ma anche l’offerta deve essere congrua. Il Como ha bisogno di uno che detto volgarmente “la butta dentro” e lavora per la squadra, l’anno scorso Morata è stato un flop, con tutte le occasioni che questa squadra crea se Fabregas avesse uno così davanti risolverebbe molti problemi. E poi c’è la Champions da giocare, una competizione che sicuramente attrae tutti i giocatori, Kean compreso.

E’ ovvio, banalissimo, dire che per la Fiorentina sarebbe poi complicato trovare un attaccante di quel livello, ma sappiamo che nessuno è certo del suo totale coinvolgimento nel nuovo progetto e invece è certissimo che i quasi cinque milioni di ingaggio sono tanti e probabilmente non contribuiscono alla coesione in uno spogliatoio dove tutti e dico tutti, guadagnano parecchio meno. Che questa fosse una storia tutta da scrivere era facile prevederlo, ad oggi il difficile è capire come finirà. Il Como lo vuole davvero o è stato solo un sondaggio esplorativo? Serve pazienza.

Capitolo esterni — Paratici invece dovrebbe aver fretta, questa è la settimana degli esterni. Dopo aver sistemato la difesa e messo a posto il centrocampo in attesa di Thorstvedt e il giro con Brescianini-Sohm, è il momento degli esterni d’attacco per completare l’organico (o quasi) con l’inizio di agosto. Al di là dei nomi che sono girati e di Koleosho in stand-by, l’ultimo che mi sento di tenere caldo è Alejandro Garnacho, 22 anni, argentino già con qualche partita in Nazionale, che non ha convinto il Chelsea. La società londinese lo ha pagato al Manchester United quasi cinquanta milioni un anno fa e sta pensando di prestarlo per completare la maturazione e rilanciarlo. E’ un talento vero, piaceva a Conte che lo avrebbe portato volentieri a Napoli nel gennaio del 2025. Conte e Paratici vedono lo stesso calcio.

Si tratta di convincere l’argentino che Firenze sta facendo belle cose e una bella squadra, ma questo è compito proprio di Paratici che è stato convincente sia con Atta che con Oulai, ma anche con Dragusin. Per il resto siamo curiosi di capire come Grosso risolverà gli interrogativi che abbiamo in testa, primo fra tutti il centrocampo. Pensa davvero di giocare con Atta e Fagioli con Oulai unico più muscolare, di gamba e grinta? Idea intrigante anche se continuo a pensare a Thorstvedt.

E poi, vede Jimenez alto come l’ho visto spesso nel Milan o esterno basso? Resta comunque un bel jolly. Insomma, siamo molto curiosi di vederla in campo questa squadra costruita con una precisa idea di calcio, piena di talento e di gioventù. Contemporaneamente però serve anche lo sfoltimento della rosa per recuperare risorse ma anche per dare meno problemi a Grosso. Uno come Gudmundsson esterno non si può vedere, non ha i tempi, rallenta il gioco. Sarri lo avrebbe preso volentieri per farlo giocare in mezzo al campo. Vedi mai… Ma non solo Gud, sono tanti quelli con la valigia e le valigie in giro danno sempre fastidio.