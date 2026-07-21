Valdepeñas è viola: perché non è ancora in Italia. E il mercato terzini continua

La Fiorentina attende l'arrivo di Victor Valdepeñas, ma nel frattempo continua a monitorare altri profili in quel ruolo

Marta Bucalossi Redattrice 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 17:53)

È sempre più vicino l'arrivo di Victor Valdepeñas alla Fiorentina. Questione di tempo, perché l'accordo con il Real Madrid è chiuso da giorni sulla base di 8 milioni di euro, con il 50% sulla futura rivendita a un terzo club in favore dei Blancos. Il club spagnolo, inoltre, manterrebbe un diritto di riacquisto valido per i prossimi tre anni. Prima di vedere il terzino spagnolo a Firenze, però, servirà ancora un po' di pazienza. Mourinho, infatti, vuole avere tutta la rosa a disposizione almeno fino al rientro dei nazionali, in vacanza dopo la Coppa del Mondo. Si va ai primi d'agosto, magari nei dintorni dell'amichevole a Klagenfurt.

Eppure la Fiorentina continua a monitorare il mercato alla ricerca di un altro profilo da impiegare sulla corsia sinistra. Una scelta che potrebbe essere dettata dalla giovane età di Valdepeñas: a soli 19 anni è difficile pretendere garanzie immediate. A questo si aggiungono le situazioni degli altri interpreti del ruolo presenti in rosa. Non sembrano esserci possibilità di rinnovo per Niccolò Fortini, in scadenza nel 2027: il calciatore è sul mercato e potrebbe lasciare presto Firenze.

C'è poi Fabiano Parisi. Il classe 2000 dovrebbe rientrare entro novembre, ma, con tutte le cautele del caso, è difficile pensare che possa ritrovare continuità prima di gennaio. Inoltre, nella scorsa stagione con Paolo Vanoli, l'ex Empoli si era ben comportato nel ruolo di esterno alto. Non è quindi da escludere che Fabio Grosso possa riproporlo in quella posizione.

Infine c'è Luis Balbo. Anche lui è un profilo molto giovane e, qualora la Fiorentina decidesse di puntare su di lui, è complicato immaginare una coppia di esterni composta esclusivamente da Balbo (o Fortini) e Valdepeñas almeno fino al rientro di Parisi. Senza dimenticare che anche Dodò è in partenza. La situazione resta dunque da monitorare considerando che la trattativa per Valdepeñas è virtualmente chiusa, anche se finché non c'è l'ufficialità è bene essere cauti.