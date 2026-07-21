Dopo i primi colloqui avvenuti nella giornata di venerdì, l'Aston Villa si è fatto avanti per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club inglese ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea. Si sta trattando per un prestito con clausola di riscatto.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Niente Garnacho per la Fiorentina? Romano: “Offerta ufficiale dell’Aston Villa”
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Niente Garnacho per la Fiorentina? Romano: “Offerta ufficiale dell’Aston Villa”
L'Aston Villa ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea per Alejandro Garnacho
Nel frattempo vanno avanti i colloqui tra il giocatore e l'Aston Villa. Questo affondo potrebbe portare la Fiorentina a virare su altri profili. Ricordiamo che la valutazione di Garnacho si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.
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