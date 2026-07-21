Niente Garnacho per la Fiorentina? Romano: “Offerta ufficiale dell’Aston Villa”

L'Aston Villa ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea per Alejandro Garnacho

Dopo i primi colloqui avvenuti nella giornata di venerdì, l'Aston Villa si è fatto avanti per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club inglese ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea. Si sta trattando per un prestito con clausola di riscatto.