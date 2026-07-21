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Niente Garnacho per la Fiorentina? Romano: “Offerta ufficiale dell’Aston Villa”

Niente Garnacho per la Fiorentina? Romano: “Offerta ufficiale dell’Aston Villa” - immagine 1
L'Aston Villa ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea per Alejandro Garnacho
Redazione VN

Dopo i primi colloqui avvenuti nella giornata di venerdì, l'Aston Villa si è fatto avanti per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club inglese ha inviato un'offerta ufficiale al Chelsea. Si sta trattando per un prestito con clausola di riscatto.

Nel frattempo vanno avanti i colloqui tra il giocatore e l'Aston Villa. Questo affondo potrebbe portare la Fiorentina a virare su altri profili. Ricordiamo che la valutazione di Garnacho si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.

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