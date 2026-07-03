Parisi: “Mi alleno 4-5 ore al giorno. Quando penso di recuperare”

Fabiano Parisi ha parlato del suo recupero due mesi dopo l'operazione al crociato anteriore del ginocchio destro

Matteo Torniai Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 12:19)

A margine del “Memorial di Charles e Ciappone” andato in scena a Serino, Fabiano Parisi ha fatto il punto sulla sua situazione fisica e ha commentato anche alcune dinamiche legate al mondo Fiorentina. Il terzino viola ha parlato ai microfoni della stampa presente, soffermandosi prima di tutto sull’iniziativa benefica e sul forte legame con la sua terra.

“Mi fa molto piacere questa iniziativa ho dato qualche maglietta per beneficenza e per me questo conta molto. C’è tanto affetto da parte di questa gente e questo racconta bene anche il legame che avevano con mio padre”.

Un passaggio personale, prima di entrare nel merito delle sue condizioni fisiche dopo l’intervento chirurgico degli ultimi mesi. Il recupero procede, ma con cautela:

“Sono passati quasi due mesi dall’operazione. Sto bene, mi alleno 4-5 ore al giorno ma il percorso è ancora lungo. Cerco di dare il massimo, poi vedremo quanto ci vorrà. Non so ancora i tempi precisi del rientro, più o meno novembre-dicembre, ma dipende da come il ginocchio reagirà ai carichi di lavoro”.

Infine, uno sguardo al mondo Fiorentina e in particolare ai giovani in uscita o in fase di valutazione. Il terzino ha speso parole importanti per Eddy Kouadio e Tommaso Martinelli, due classe 2006 che potrebbero presto vivere un’esperienza in prestito ad Avellino.

“Ho scritto già a Martinelli e Kouadio ho detto loro che vanno in una città stupenda e con tifosi altrettanto importanti. Sono due ragazzi umili, in gamba, possono fare molto bene lì. Non so se arriveranno davvero, ma ho fatto solo un ‘assist’ parlando della città”.