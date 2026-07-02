Faccenda: “Viery colpo d’anticipo. Con Kean al top la Fiorentina può puntare in alto”

"Viery? Me ne hanno parlato molto bene. Ha una bella struttura fisica, un buon passo e un discreto sinistro. La Fiorentina è stata brava ad andare a chiudere subito l'operazione, anche perché il ragazzo piaceva a diversi altri club italiani ed europei. La coppia con Comuzzo? Sarebbe fantastico vederli insieme sul terreno di gioco. Se riuscissero a sviluppare una sintonia di reparto considerevole, diventerebbe davvero interessante vederli agire in coppia".