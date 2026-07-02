Di seguito un estratto dell'intervento di Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, al "Salotto Viola" di Italia 7:
news viola
Faccenda: “Viery colpo d’anticipo. Con Kean al top la Fiorentina può puntare in alto”
"Viery? Me ne hanno parlato molto bene. Ha una bella struttura fisica, un buon passo e un discreto sinistro. La Fiorentina è stata brava ad andare a chiudere subito l'operazione, anche perché il ragazzo piaceva a diversi altri club italiani ed europei. La coppia con Comuzzo? Sarebbe fantastico vederli insieme sul terreno di gioco. Se riuscissero a sviluppare una sintonia di reparto considerevole, diventerebbe davvero interessante vederli agire in coppia".
Faccenda ha poi promosso a pieni voti la scelta di mandare in prestito il giovane portiere Martinelli, destinato a farsi le ossa in Campania:
"Ha fatto benissimo ad andare ad Avellino. Parliamo di una piazza importante, un ambiente caldo dove lotterà e, soprattutto, avrà la possibilità di giocare in maniera assidua per completare la sua crescita".
Fagioli e Kean—
"Fagioli titolare in Nazionale? Se la meritava e se la meriterebbe tuttora: verrà convocato stendendo le gerarchie e si prenderà la titolarità anche in azzurro. Per quanto riguarda l'attacco viola, invece, dico che se Kean torna quello ammirato un paio di stagioni fa, la Fiorentina può puntare davvero in alto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA