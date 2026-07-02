Bocci su Fagioli: “Non è incedibile. In cabina di regia serve un profilo diverso”

Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul mercato che la Fiorentina dovrà svolgere questa estate e il lavoro di Paratici

Alessio Vannini 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 18:52)

Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e del mercato che dovrà fare questa estate. Le sue parole:

"Le prossime mosse della Fiorentina dovranno concentrarsi sugli esterni. Parlo sia dei terzini, dato che le permanenze di Gosens e Dodò non sono sicure, sia delle ali offensive, reparto in cui siamo messi ancora peggio perché non ne abbiamo proprio. Anche solo per gli allenamenti serviranno almeno due esterni, fondamentali per provare gli schemi offensivi nelle prime settimane di preparazione."

Fagioli? — "Paratici non ha dichiarato nessuno incedibile: se dal Newcastle arriverà una grande offerta, il giocatore andrà via. Non vedo similitudini tra Tonali e l'ex Juventus, hanno caratteristiche totalmente diverse. Credo che anche Ndour potrebbe partire di fronte a offerte 'monstre'. Personalmente, mi priverei di Fagioli in caso di acquisto di un centrocampista con le caratteristiche di Matic; per la prossima stagione vorrei un centrocampo più fisico. Nonostante l'ottima annata di Fagioli, come regista cercherei un profilo diverso."

Kean e Thorstvedt — Farei invece molte più riflessioni su Kean: a 35 milioni non so se la Fiorentina riuscirebbe a trovare un altro attaccante del genere. Gli esterni accostati finora sul mercato sono interessanti, ma segnano troppo poco. Thorstvedt? Ha senso concentrarsi su un giocatore che ha caratteristiche simili a ben tre elementi già in rosa? Ripeto, la mediana ha bisogno di fisicità. Infine, ci sono tanti altri giocatori che potrebbero partire, come Fazzini, Fabbian e Gudmundsson."