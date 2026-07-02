Ferrara: “Fiorentina, è l’anno zero. A centrocampo serve un vero regista”

Il parere di Benedetto Ferrara sulle ultime notizie di casa viola e alcune valutazioni dei singoli della Fiorentina

Alessio Vannini 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 18:28)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così delle ultime di casa viola:

"Quando è arrivato Beltran eravamo tutti convinti di aver trovato il centravanti ideale, invece il ragazzo ha fallito. Anche sotto il profilo economico, la Fiorentina ha sbagliato questa operazione. Dovremo capire per quale motivo sia stato acquistato, per fare la punta centrale, un giocatore che non ha quelle caratteristiche. Questo è il primo ingaggio pesante di cui la società si è liberata, ma adesso devono andarsene molti altri."

Koleosho? — "Non credo sia solo un problema del ragazzo. È un giocatore con del potenziale, certo, ma in giro c'è di meglio. Un altro caso che mi tormenta è quello di Thorstvedt: non perché non sia un bravo calciatore, ma non è più giovanissimo. A centrocampo la Fiorentina ha tanti buoni elementi in rosa, ma con caratteristiche troppo simili. Servirebbe un vero regista, anche perché quello non è il ruolo di Fagioli."

Fagioli? — "Paratici in questo mercato dovrà fare mille cose. Fagioli? Potrebbe valere 40 milioni di euro e credo abbia mercato a livello internazionale. Questo sarà un anno zero per la Fiorentina. Ci aspettiamo che per ogni cessione arrivi un giocatore altrettanto valido o con chiari margini di miglioramento. Paratici conosce bene il mercato e sicuramente cercherà profili perfetti per l'idea di gioco di Fabio Grosso."