Borja: “Kean, Fagioli e De Gea sono i punti da cui ripartire, vanno recuperati”

"A me piaceva venire sempre 3 o 4 giorni prima dell'inizio degli allenamenti per adattarmi al caldo e all'umidità. A Firenze ho cambiato una sola volta allenatore, ma ogni vola che cambiavo mister ero emozionato e avevo voglia di tornare per vedere quali sarebbero state le nuove idee del mister sul piano tattico e a me queste cose piacciono molto. Poi con un allenatore nuovo non si sa mai se effettivamente giocherai o meno. Anche se poi il mister ti dava piena fiducia una piccola paura di giocare meno c'era sempre."

"Vedere giocatori nuovi con cui confrontarti e che dovrebbero migliorare la squadra ti stimola, almeno a me lo faceva. Le caratteristiche di Thorstvedt sulla carta sono simili a quelle che la Fiorentina ha già in rosa ma ha una qualità superiore che farebbe fare un salto di qualità alla rosa viola. Io penso che la Fiorentina debba ripartire da giocatori come Kean, Fagioli e De Gea. Sono giocatori importanti che se rimessi in condizione ti possono incidere sulla stagione. Fra averli e non averli c'è differenza. Se la Fiorentina dovesse vendere Kean poi devi vedere chi arriva al suo posto L'obiettivo di Grosso sarà quello di rendere di nuovo funzionali alle sue idee i giocatori migliori e sicuramente recuperare un giocatore come Moise può essere il primo passo."