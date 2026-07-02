L'ex viola Roberto Galbiati, ai microfoni di Lady Radio, ha commento l'arrivo del difensore Viery alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati su Viery: “Va a completare un reparto con buoni interpreti”
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Galbiati su Viery: “Va a completare un reparto con buoni interpreti”
Il parere di Roberto Galbiati sul nuovo acquisto della Fiorentina
Può essere un acquisto importante per completare un reparto difensivo che già aveva dei buoni interpreti. La squadra deve puntare su giocatori bravi, non più o meno conosciuti. Non importa il nome, contano i valori.
Ha poi continuato:
I giocatori devono giocare per la maglia perché se non credi nel progetto è inutile. È vero che c'è stato un cambio generazionale, ormai trovi pochi giocatori attaccati a un club, pensano più al percorso individuale della carriera. Ma chi gioca alla Fiorentina deve sapere l'importanza, il valore storico della maglia viola.
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