Il confronto stagionale appare impietoso, a favore di Thorstvedt. Fabbian ha deluso con la Fiorentina, chi si morde le mani?

Paolo Poggianti Redattore 25 aprile 2026 (modifica il 25 aprile 2026 | 12:37)

Thorstvedt? Non ho mai ricevuto un'offerta concreta da parte della Fiorentina, ne abbiamo solo parlato con il procuratore. Forse non gli ho neanche dato valore perché quella proposta non meritava risposta.

Ripartiamo dalle parole di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo che a inizio marzo svelò questo retroscena sulla (non) trattativa - almeno a suo dire - che a gennaio aveva interessato la Fiorentina e Kristian Thorstvedt. Un pezzo pregiato del centrocampo della squadra di Fabio Grosso, seguito a lungo dagli uomini mercato dei viola nelle ultime sessioni.

Torniamo a gennaio — Proprio nelle ore in cui la Fiorentina chiudeva col Bologna per Giovanni Fabbian, a Firenze faceva capolino da turista proprio la mezzala norvegese del Sassuolo. I neroverdi, però, avevano da subito fatto muro e respinto preventivamente al mittente l'offerta da 15 milioni che i viola avevano intenzione di mettere sul piatto. Una cifra che poi, anche a causa di questo secco rifiuto neroverde, al Viola Park si è scelto di dirottare interamente sull'operazione Fabbian col Bologna. Eppure nel corso del mercato di riparazione era ventilata l'ipotesi - da capire quanto verosimile - di affondare per una doppia operazione. Pochi giorni prima però a Firenze era già arrivato anche Brescianini e alla fine la Fiorentina non presentò offerte ufficiali per Thorstvedt, come disse seccato proprio Carnevali.

Il giocatore norvegese, classe 1999, è in Italia dall'estate 2022 e questa del ritorno in Serie A col Sassuolo è stata indiscutibilmente la stagione del salto di qualità. In 28 presenze (con la Coppa Italia ndr) è andato in gol 3 volte, servendo altrettanti assist. A dispetto di un fisico non propriamente longilineo (187 cm) il mediano mancino eccelle nello svolgere i compiti di entrambe le fasi, come dimostra la heat map e gli altri dati elaborati da Sofascore.

Nuova finestra d'opportunità? — Il suo contratto scade nel giugno 2027 e le parti sono tutt'altro che vicine a trovare un accordo per proseguire insieme. Lo ha confermato, poche settimane fa, lo stesso Dg neroverde Carnevali: "Siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore". Uno scenario che potrebbe aprire condizioni favorevoli alla Fiorentina, soprattutto qualora si faccia strada l'ipotesi - tutt'altro che peregrina - che la dirigenza gigliata per la prossima stagione scelga di affidare la panchina viola a Grosso. In quel caso non sarebbe da escludere che Paratici possa tornare alla carica anche per Thorstvedt in estate, seguendo i desiderata del tecnico.

Stagioni a confronto — Domenica alle 12:30 per Fiorentina-Sassuolo il norvegese sarà regolarmente titolare sul prato del Franchi, nella mediana di Grosso. Ritroverà quella squadra che vista all'andata sembrava derelitta e destinata inesorabilmente alla retrocessione, ma che nel futuro potrebbe rappresentare per lui quel necessario gradino da salire nella sua crescita di calciatore professionista.

Sliding doors —