La Fiorentina ha ufficializzato il quarto acquisto di questa sessione invernale di mercato: ecco Giovanni Fabbian. Il comunicato viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fabbian, è UFFICIALE: formula e numero di maglia scelto
news viola
Fabbian, è UFFICIALE: formula e numero di maglia scelto
Il comunicato ufficiale della Fiorentina per il quarto colpo di mercato di questa sessione di gennaio: ecco Giovanni Fabbian
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C. Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina. Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia. Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80. LA NOSTRA SCHEDA CON ANAGRAFICA CARRIERA E PALMARES
© RIPRODUZIONE RISERVATA