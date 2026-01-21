Radio Bruno: “Trasferte vietate non solo in campionato”. I dettagli

Dopo la decisione del Viminale arrivata nella serata di ieri, per quanto riguarda i tifosi di Fiorentina e Roma, Radio Bruno ha voluto specificare più nel dettaglio il significato di questa scelta. Infatti, come sappiamo per i sostenitori in questione, residenti in Toscana, non sarà più possibile andare in trasferta fino al termine della stagione e questo non riguarda solo il campionato, ma anche la Coppa Italia. Tranne che per l'eventuale finale, visto che si giocherebbe in campo neutro. Però, i tifosi della Fiorentina potranno continuare a svolgere le trasferte in Europa e quindi proseguire almeno lì il sostegno alla squadra per il cammino in Conference League.