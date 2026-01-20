Fiorentina, che batosta per i tifosi! Trasferte vietate per tutta la stagione

Viola News
Una brutta notizia per il tifo viola
Redazione VN

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione.

Il provvedimento nasce dai numerosi e gravi episodi di violenza che in passato hanno coinvolto entrambe le tifoserie, sia in Italia che all’estero.

Nel documento viene inoltre sottolineata la mancanza, nel tempo, di misure mirate come le clausole di non gradimento nei confronti dei singoli responsabili degli atti violenti.

