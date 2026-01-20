Un omaggio da parte di Palazzo Vecchio alla memoria di Rocco Commisso: ecco l'iniziativa del Comune resa nota attraverso questo comunicato ufficiale.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Firenze illumina le porte storiche di viola in memoria di Commisso: l’iniziativa
news viola
Firenze illumina le porte storiche di viola in memoria di Commisso: l’iniziativa
Il gesto simbolico avrà luogo nel giorno dei funerali in America
Le porte storiche della città di Firenze, domani sera, mercoledì 21 gennaio, saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso lo scorso 17 gennaio. L’iniziativa avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10 a New York, quando in Italia saranno le 16. L'illuminazione sarà a cura di Firenze Smart.
© RIPRODUZIONE RISERVATA