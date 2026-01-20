Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Firenze illumina le porte storiche di viola in memoria di Commisso: l’iniziativa

news viola

Firenze illumina le porte storiche di viola in memoria di Commisso: l’iniziativa

funaro, commisso
Il gesto simbolico avrà luogo nel giorno dei funerali in America
Redazione VN

Un omaggio da parte di Palazzo Vecchio alla memoria di Rocco Commisso: ecco l'iniziativa del Comune resa nota attraverso questo comunicato ufficiale.

Le porte storiche della città di Firenze, domani sera, mercoledì 21 gennaio, saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso lo scorso 17 gennaio. L’iniziativa avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10 a New York, quando in Italia saranno le 16. L'illuminazione sarà a cura di Firenze Smart.

Leggi anche
FOTO – Kean, non solo calcio: sfilata glamour a Milano con l’amico Leao
Gosens: “Ho mancato il funerale di mia nonna e così mi sono fatto male con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA