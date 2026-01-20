FOTO – Kean, non solo calcio: sfilata glamour a Milano con l’amico Leao

Che l’attaccante della Fiorentina Moise Kean sia un grande amante della moda non è certo un segreto. Una passione viscerale, che condivide con uno dei suoi più cari amici nel mondo del calcio: Rafael Leao. I due, rivali sul campo ma uniti da uno stile di vita che fonde sport, musica e passerelle, sono apparsi fianco a fianco a Milano.