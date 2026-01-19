Scontri in autostrada: rischio stop alle trasferte per i tifosi viola

Quanto avvenuto domenica sull’A1 avrà conseguenze per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Nella giornata di ieri, all’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola – diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara – e un gruppo di sostenitori giallorossi, a loro volta in viaggio verso Torino, ha portato a scontri violenti, con scene che hanno coinvolto circa 200 ultras e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.