Quanto avvenuto domenica sull’A1 avrà conseguenze per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Nella giornata di ieri, all’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola – diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara – e un gruppo di sostenitori giallorossi, a loro volta in viaggio verso Torino, ha portato a scontri violenti, con scene che hanno coinvolto circa 200 ultras e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Scontri in autostrada: rischio stop alle trasferte per i tifosi viola
news viola
Scontri in autostrada: rischio stop alle trasferte per i tifosi viola
Dopo gli scontri in autostrada, possibile divieto di trasferte per i tifosi viola e romanisti
Secondo quanto riportato da TMW, l’orientamento delle autorità è quello di seguire la linea del massimo rigore nei confronti delle tifoserie coinvolte in episodi di questo tipo, pur nella consapevolezza che si tratti di provvedimenti che finiscono per penalizzare l’intera base dei tifosi per il comportamento di pochi. Nei prossimi giorni sono previste riunioni degli organi competenti e, al momento, è concreto il rischio di un divieto di trasferta fino al termine della stagione per i sostenitori di Fiorentina e Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA