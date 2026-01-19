La Santa Messa per Commisso: ecco data e luogo per l’ultimo saluto a Rocco

Sarà lunedì 26 gennaio alle ore 18, presso il Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore – la Santa Messa in memoria di Rocco Commisso, scomparso due giorni fa all’età di 76 anni. A darne comunicazione sono la famiglia Commisso e la Fiorentina, che hanno voluto individuare nella principale chiesa cittadina il luogo dell’ultimo saluto della città al patron viola