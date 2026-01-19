La Santa Messa per Commisso: ecco data e luogo per l’ultimo saluto a Rocco

Sarà lunedì 26 gennaio alle ore 18, presso il Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore – la Santa Messa in memoria di Rocco Commisso, scomparso due giorni fa all’età di 76 anni. A darne comunicazione sono la famiglia Commisso e la Fiorentina, che hanno voluto individuare nella principale chiesa cittadina il luogo dell’ultimo saluto della città al patron viola
Ecco quando Firenze e i fiorentini potranno salutare Rocco Commisso
Il funerale si svolgerà invece a New York, mercoledì 21 gennaio alle ore 10:00 locali (le 16:00 in Italia), presso la St. Patrick’s Cathedral, mentre la celebrazione di Firenze rappresenterà l’occasione per tifosi e cittadini di stringersi attorno alla famiglia Commisso e rendere omaggio a un uomo che ha legato in modo profondo il proprio nome alla città e ai colori viola
