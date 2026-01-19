Criscitiello scrive: “Siamo il terzo mondo del calcio. Commisso ci insegna”

Il direttore di SportitaliaMichele Criscitiello, nel suo consueto editoriale, ha scritto a proposito della dipartita di Rocco Commisso:
Per questo siamo il terzo mondo del calcio, dello sport. Commisso se ne è andato ma se riprendete le vecchie interviste ci ha lasciato alcuni insegnamenti da americano in Italia. Siamo un Paese politicizzato bloccato dalla burocrazia. Mentre in Africa gli stadi sono belli e funzionanti, qui abbiamo le discussioni sullo stadio di Milano, a Roma la partita si vede con la pista, a Napoli ci piove dentro e nessuno ha mezzo ricavo dal proprio impianto sportivo. Non è un problema di sistema calcio. Caro Gravina, per una volta non sei tu il protagonista dei nostri concetti. Qui il problema è ampio. Il Governo, le leggi, la burocrazia e gli interessi personali.
