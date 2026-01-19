Viola News
Il ds

Massara non si sbottona: “Fortini? Vediamo che occasioni ci saranno”

Massara
Le parole del dirigente capitolino
Redazione VN

Il direttore sportivo della Roma Ricky Massara è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del match poi vinto dai giallorossi contro il Torino parlando dell'interesse per Fortini:

A che punto siamo per lui? Ci sono ancora quindici giorni di mercato, vedremo quali opportunità si presenteranno e cercheremo di farci trovare pronti. Ci sono ancora delle cose che potrebbero essere fatte

