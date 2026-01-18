Viola News
Fiorentina, dopo Bologna Vanoli concede un giorno di riposo? Sì, ecco quando

Il programma viola dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna
Dopo il convincente successo del Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, arrivato grazie alle reti di Rolando Mandragora e Roberto Piccoli, la Fiorentina può concedersi qualche ora di respiro prima di tornare a concentrarsi sul campionato.

La squadra viola riprenderà gli allenamenti domani al Viola Park, mentre martedì non è prevista alcuna seduta: lo staff tecnico, di comune accordo con Paolo Vanoli, ha infatti deciso di concedere un giorno di riposo al gruppo. Il calendario mette infatti già nel mirino sabato 24 gennaio, quando la Fiorentina tornerà in campo alle ore 18:00 per affrontare il Cagliari in campionato.

