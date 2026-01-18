Bologna-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora, un bacio a Rocco. Dodò è tornato

DODO 7,5: brucia tutti i calciatori del Bologna che trova davanti. Concentrato, preciso e sopratutto imprendibile. Confeziona un assist sublime a Piccoli e la Fiorentina vola sulle ali di quello che, come diceva Commisso, portava il sorriso all'interno del Viola Park. Oggi, Dodò, ha fatto sorridere tutta Firenze.