Bologna-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora, un bacio a Rocco. Dodò è tornato

DODO 7,5: brucia tutti i calciatori del Bologna che trova davanti. Concentrato, preciso e sopratutto imprendibile. Confeziona un assist sublime a Piccoli e la Fiorentina vola sulle ali di quello che, come diceva Commisso, portava il sorriso all'interno del Viola Park. Oggi, Dodò, ha fatto sorridere tutta Firenze.
Le pagelle di Bologna-Fiorentina
MANDRAGORA 7,5: non doveva giocare, in ballottaggio con Brescianini per tutta la settimana. Eppure, come sempre, sblocca la gara all'improvviso, sesto gol in campionato. Poi l'esultanza è il bacio in cielo a Rocco Commisso. Uno dei pochi, che nei momenti duri, ha sempre creduto in lui.
