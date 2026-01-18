Viola News
ACF Fiorentina

Catherine e Giuseppe Commisso: “Rocco sarebbe orgoglioso”. Poi coro negli spogliatoi

Rocco Catherine Commisso
Chiamata di Catherine e Joseph Commisso dopo la vittoria. E negli spogliatoi coro per ricordare il presidente
Redazione VN

Al termine della partita vinta contro il Bologna, Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Ferrari per fare i complimenti al Mister e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine.

“Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”, queste le parole dette al telefono. Negli spogliatoi il Mister e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso.

