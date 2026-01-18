Viola News
Fiorentina unita nel dolore: anche i non convocati saranno a Bologna

Fiorentina unita nel dolore: anche i non convocati saranno a Bologna


La squadra sarà al completo nella trasferta di Bologna per stare tutti uniti
Oggi alle ore 15:00 scenderà in campo con l'obiettivo di raccogliere ulteriori punti fondamentali per raggiungere la salvezza. La Fiorentina nella giornata di ieri è partita per la trasferta di Bologna e Paolo Vanoli ha reso nota la lista dei convocati. Tra questi risultano assenti Dzeko, Kean e Lamptey.

I tre giocatori, nonostante la mancata convocazione, saranno con la squadra per stare tutti insieme e compatti in un momento così triste e delicato. La Fiorentina infatti giocherà con il lutto al braccio dopo la scomparsa, nella notte di ieri, del Presidente Rocco Commisso.

