Fiorentina, ecco i convocati di Vanoli anti Bologna: la scelta su Kean

Bologna-Fiorentina, domani alle ore 15. Nonostante la scomparsa di Commisso, la Fiorentina ha deciso di giocare la gara di domani. Ecco dunque la lista dei convocati da parte di Vanoli. Out Kean per un problema alla caviglia. Presenti i giovani Balbo e Braschi. Assenti anche Dzeko e Kouamé. Ecco la lista completa:
1) BALBO
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) SOLOMON Manor
La versione della Fiorentina su Kean—
Kean non è stato convocato perché non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno
