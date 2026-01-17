Viola News
Fiorentina, ecco i convocati di Vanoli anti Bologna: la scelta su Kean

Bologna-Fiorentina, gara confermata domani alle 15: i convocati di Vanoli. Ecco la scelta su Moise Kean. Out Dzeko e Kouamé
Bologna-Fiorentina, domani alle ore 15. Nonostante la scomparsa di Commisso, la Fiorentina ha deciso di giocare la gara di domani. Ecco dunque la lista dei convocati da parte di Vanoli. Out Kean per un problema alla caviglia. Presenti i giovani Balbo e Braschi. Assenti anche Dzeko e Kouamé. Ecco la lista completa:

1) BALBO

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) SOLOMON Manor

La versione della Fiorentina su Kean

—  

Kean non è stato convocato perché non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno

