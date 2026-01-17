Fiorentina, ecco i convocati di Vanoli anti Bologna: la scelta su Kean

Bologna-Fiorentina, domani alle ore 15. Nonostante la scomparsa di Commisso, la Fiorentina ha deciso di giocare la gara di domani. Ecco dunque la lista dei convocati da parte di Vanoli. Out Kean per un problema alla caviglia . Presenti i giovani Balbo e Braschi. Assenti anche Dzeko e Kouamé. Ecco la lista completa:

La versione della Fiorentina su Kean

Kean non è stato convocato perché non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno