l'omaggio

Omaggio a Commisso: domani maglia speciale nel riscaldamento e lutto al braccio

Lutto al braccio e minuto di silenzio, ma non solo: la Fiorentina indosserà una maglia speciale per rendere omaggio a Commisso
Redazione VN

Scossa dalla scomparsa del proprio presidente Rocco Commisso, la Fiorentina scenderà comunque in campo domani. Così ha scelto la famiglia per onorarne il ricordo. Domani alle 15.00 si gioca regolarmente la partita del Dall'Ara contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano,

Domani, come riporta Radio Bruno, la Fiorentina nel riscaldamento indosserà una maglia speciale per rendere omaggio allo scomparso presidente viola. Ovviamente in campo la squadra indosserà il lutto al braccio, prima della partita sarà osservato un minuto di raccoglimento, come su tutti i campi.

