La Fiorentina: “Onoreremo gli impegni sportivi per volontà della famiglia Commisso”

Il comunicato sulla scelta di non chiedere il rinvio di Bologna-Fiorentina e non solo
Redazione VN

La Fiorentina non ha chiesto di rinviare la partita contro il Bologna, prevista per domani alle ore 15, così come nessuno degli impegni ufficiali di ciascuna delle sue squadre: il motivo è da ricondurre ad una precisa richiesta della famiglia del presidente Commisso, spirato nella notte fra il 16 e il 17 gennaio negli USA:

La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi.

Dalla prima squadra ai più giovani, passando per la Femminile, tutti scenderanno in campo con lutto al braccio e minuto di silenzio prima delle gare, ma nessuno si fermerà. Così voleva Rocco.

