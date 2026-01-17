La Fiorentina non ha chiesto di rinviare la partita contro il Bologna, prevista per domani alle ore 15, così come nessuno degli impegni ufficiali di ciascuna delle sue squadre: il motivo è da ricondurre ad una precisa richiesta della famiglia del presidente Commisso, spirato nella notte fra il 16 e il 17 gennaio negli USA:
La Fiorentina: “Onoreremo gli impegni sportivi per volontà della famiglia Commisso”
Il comunicato sulla scelta di non chiedere il rinvio di Bologna-Fiorentina e non solo
La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi.
Dalla prima squadra ai più giovani, passando per la Femminile, tutti scenderanno in campo con lutto al braccio e minuto di silenzio prima delle gare, ma nessuno si fermerà. Così voleva Rocco.
