L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha voluto affidare al sito ufficiale del Bologna (domani regolarmente in campo) il suo ricordo di Rocco Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Italiano ricorda Commisso: “Rapporto speciale, a Firenze come padre e figlio”
altre news
Italiano ricorda Commisso: “Rapporto speciale, a Firenze come padre e figlio”
"Rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio"
Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale. Nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA