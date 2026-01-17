La notizia della morte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scosso profondamente l’ambiente viola e l’intero mondo del calcio italiano. Un lutto improvviso, sebbene le condizioni del presidente fossero peggiorate da tempo, e pesante.
VN – Lutto Commisso, nessun rinvio: Bologna-Fiorentina si gioca regolarmente
La scomparsa di Rocco Commisso scuote il mondo viola: la sfida tra Bologna e Fiorentina però si gioca regolarmente
In questo contesto, si ipotizzava un possibile rinvio della partita di domani tra Bologna e Fiorentina, in programma per il campionato di Serie A. A quanto abbiamo appreso, però, alla Lega non è arrivata nessuna richiesta di rinvio per la partita prevista domani. Pertanto al momento tutto fa pensare che la partita si giocherà regolarmente, come da programma, domani alle ore 15 al Dall'Ara. Ricordiamo che su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio mentre la Fiorentina scenderà in campo con il lutto al braccio.
