I mondi di calcio e comunicazione piangono Commisso: “Enorme perdita, indimenticabile”

La raccolta di pensieri e messaggi in memoria del presidente viola

Il mondo del pallone si è svegliato con la triste notizia della scomparsa del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: qui raccogliamo i messaggi dedicati da persone e club all'omaggio alla memoria dell'imprenditore che nel 2019 ha rilevato la società gigliata, da parte di entità calcistiche ma anche legate al mondo della comunicazione, il vero habitat di una vita di successo in America prima dell'avventura viola.