Bonaventura: “Commisso guerriero, grazie per ciò che sei stato e mi hai insegnato”

"Caro Rocco. Abbiamo lavorato insieme per diversi anni e, in quel periodo, ho avuto il privilegio di conoscere non solo un grande uomo di calcio, ma soprattutto una grande persona. Sei sempre stato guerriero, determinato, capace di difendere con forza la tua squadra, le tue idee e i tuoi valori. Ma dietro quella grinta c’era un cuore grande, autentico, fatto di rispetto, di umiltà e di un amore sincero per i tuoi giocatori e per le persone che lavoravano al tuo fianco. Non ti sei mai sentito “più in alto” degli altri. Sapevi ascoltare, sapevi essere presente, e non hai mai perso il contatto con ciò che conta davvero: l’essere umano prima del presidente. Da te ho imparato molto, non solo sul lavoro, ma anche sul modo di stare al mondo. Il segno che hai lasciato resterà, così come il ricordo delle battaglie affrontate insieme e dei momenti condivisi. Non ti dimenticherò mai. Grazie per quello che sei stato e per quello che mi hai insegnato. Riposa in pace grande Pres. Jack"