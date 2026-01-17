Sind. Bagno a Ripoli: “Commisso ha lasciato qualcosa che durerà nel tempo”

Il ricordo del sindaco Francesco Pignotti per Rocco Commisso: visione, passione e un’eredità profonda per la Fiorentina e per Bagno a Ripoli

Anche Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, ha voluto ricordare Rocco Commisso con parole dense di riconoscenza e affetto. Un messaggio che restituisce il ritratto di un presidente profondamente legato al territorio, al Viola Park e alla visione di uno sport capace di lasciare un’eredità concreta per i giovani e per il futuro della comunità.

Un uomo autentico, diretto, tenace, generoso, legato profondamente a Firenze e alla Fiorentina. Anche quando nell’ultimo periodo non stava bene, voleva continuare a progettare, a mettere in campo nuove idee per il futuro della Fiorentina, con l’impegno e la passione di sempre.

Quando l’ho incontrato per la prima volta da sindaco al Viola Park, mi ha chiesto se Bagno a Ripoli voleva bene a quest’opera. Ogni volta che ci siamo visti, nei suoi occhi e nelle sue parole leggevo il desiderio di essere ricordato come una persona che aveva lasciato qualcosa di importante per la Fiorentina e per Bagno a Ripoli. Qualcosa di bello, che durerà nel tempo, realizzato con grande entusiasmo e visione, per i giovani, per lo sport come strumento di crescita e futuro.

È così e sarà così, Presidente. Non ti dimenticheremo, non dimenticheremo quello che sei stato e quello che hai fatto.

Alla moglie Catherine, la sua grande forza, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutta la famiglia Commisso, alla Fiorentina e a tutto il popolo viola, le mie più sincere condoglianze e l’abbraccio commosso di Bagno a Ripoli .