FOTO – Barak a Commisso: “Non dimenticherò mai l’amore che mi hai dato”

Antonin Barak, centrocampista ceco in prestito dalla Fiorentina alla Sampdoria, ha dedicato alcune parole sui social alla memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni. Il calciatore ha segnato il gol che ha portato l'allora squadra di Vincenzo Italiano in finale di Conference League nel 2023 a tempo scaduto contro il Basilea, nel 3-1 del ritorno dopo la doppietta di Nico Gonzalez.