I messaggi di giocatori, dirigenti e tifosi vip: "Commisso ha amato Firenze"

I messaggi di giocatori, dirigenti e tifosi vip: “Commisso ha amato Firenze”

Raccogliamo i post e gli omaggi alla memoria del presidente
Redazione VN

La Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso, il Presidente gigliato: in questo articolo tutti i messaggi dei giocatori, dirigenti e componenti del mondo viola, fino ai tifosi vip e ai membri della politica.

