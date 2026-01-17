Tajani ricorda Commisso: “Rocco simbolo del legame Italia-USA”

Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, arriva anche il messaggio di cordoglio di Antonio Tajani, che ha voluto ricordare la figura dell’imprenditore italo-americano sottolineandone il valore umano e simbolico:
Tajani ricorda Rocco Commisso: "Simbolo del legame tra Italia e Stati Uniti, uomo di valori e di lavoro"
Rocco Commisso è stato l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Era un uomo determinato e di sani principi, con una forte cultura del lavoro. E attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia. Alla sua famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore.
