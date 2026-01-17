Vanoli a Commisso: “Dispiace non averti conosciuto. Grazie per la fiducia”

Anche Paolo Vanoli ha voluto ricordare Rocco Commisso con un messaggio pubblicato sui social. Attraverso una storia Instagram, l’allenatore ha condiviso una foto del Presidente accompagnata da parole cariche di riconoscenza e rispetto:

"Mi spiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato. Il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo. Riposa in pace Presidente", ha scritto Vanoli, sottolineando il rapporto umano e la stima nei confronti di Commisso. Un pensiero semplice ma profondo, che si aggiunge ai tanti messaggi di cordoglio arrivati dal mondo viola e dal calcio italiano nelle ore successive alla scomparsa del Presidente