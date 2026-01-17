Mandragora ricorda Commisso: “Persona genuina e leale. Riposa in pace”

Un messaggio sentito e profondo quello pubblicato da Rolando Mandragora sui social, per ricordare Rocco Commisso: “Persona genuina, leale e ricca di valori, con un’umiltà nei rapporti disarmante. Grazie di tutto Presidente, riposa in pace”, ha scritto il centrocampista viola, esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa del numero uno del club". Mandragora ha poi rivolto un pensiero alla famiglia: “Sentite condoglianze a sua moglie Catherine e a tutta la famiglia Commisso”.