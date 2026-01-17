Bove ricorda Commisso: “Un presidente speciale. Grazie di tutto”

Viola News
Bove ricorda Commisso sui social: il messaggio dell’ex centrocampista viola dopo la scomparsa del Presidente.
Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, anche un ex viola come Edoardo Bove, legato fortemente alla Fiorentina, ci ha tenuto a un piccolo pensiero per l'oramai ex presidente viola. Attraverso una storia Instagram, il classe 2002 ha ricordato Commisso con un messaggio semplice ma sentito: “Un presidente speciale, grazie di tutto”.

