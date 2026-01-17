VIOLA NEWS social Commisso, anche il Real Madrid esprime cordoglio: “Riposa in pace”

Il Real Madrid si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la morte di Rocco Commisso
Anche il Real Madrid ha voluto esprimere la propria vicinanza per la morte di Rocco Commisso. Il club spagnolo ha diffuso attraverso i propri canali un comunicato:

Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso aveva 76 anni, riposa in pace.

