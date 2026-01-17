Viola News
FIGC: 1′ di silenzio su tutti i campi in ricordo di Rocco Commisso

Un minuto di raccoglimento prima delle gare. Il presidente Gravina: "Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano"
Redazione VN

In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). Lo ha deciso la Federcalcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina:

Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti. Non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia.

