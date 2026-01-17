In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). Lo ha deciso la Federcalcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a FIGC: 1′ di silenzio su tutti i campi in ricordo di Rocco Commisso
news viola
FIGC: 1′ di silenzio su tutti i campi in ricordo di Rocco Commisso
Un minuto di raccoglimento prima delle gare. Il presidente Gravina: "Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano"
Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti. Non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA