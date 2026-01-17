La notizia della morte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scosso profondamente l’ambiente viola e l’intero mondo del calcio italiano. Un lutto improvviso, sebbene le condizioni del presidente fossero peggiorate da tempo, e pesante.
In questo contesto, non è da escludere il rinvio della partita di domani tra Bologna e Fiorentina, in programma per il campionato di Serie A. La Lega valuterà nelle prossime ore la situazione, tenendo conto dell’impatto emotivo sulla squadra viola e dei precedenti legati a gravi lutti societari.
Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi di uno slittamento del match resta da contemplare in attesa di una decisione definitiva. Seguiranno certamente aggiornamenti anche su questo fronte.
