Funaro: “Commisso, Firenze si stringe attorno al grande dolore”

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha espresso il cordoglio suo e dell’amministrazione comunale per la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui...

"Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile. Commisso non è stato solo un imprenditore di successo, ma un presidente che ha vissuto ogni momento con intensità. Uomo con visione e obiettivi chiari, determinato e allo stesso tempo empatico e accogliente portava con sé un grande affetto per la città, per la sua Fiorentina, per il suo staff e per ogni giocatore.