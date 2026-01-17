FOTO VN – Viola Park: fiori dei tifosi e bandiere a mezz’asta per Commisso

Dal Viola Park con i nostri inviati vi raccontiamo un'atmosfera ovviamente di lutto per la morte del presidente viola Rocco Commisso . Al centro sportivo sventolano bandiere ammainate a mezz'asta. E intanto i tifosi viola hanno depositato i primi mazzi di fiori, di fronte all'ingresso principale del Viola Park, intitolato a Rocco Commisso .

All'interno del centro sportivo sono arrivati tutti i giocatori della Fiorentina e la dirigenza, in un clima di sconforto e raccoglimento, a poco più di 24 ore dalla partita contro il Bologna.