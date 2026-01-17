Commisso, il cordoglio della Serie A: “Amore autentico per i colori viola”

Viola News
"Uomo di straordinaria energia e passione. Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso le più sentite condoglianze"
Redazione VN

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A, ha espresso in un comunicato il cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso:

A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità. Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all'avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi. Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l'impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio.

