Mediacom Communications ha ufficializzato le disposizioni per le esequie del proprio fondatore e Presidente dell'ACF Fiorentina, Rocco Commisso. Come previsto, l'ultimo saluto al patron viola avverrà negli Stati Uniti, ma è già in programma una commemorazione solenne nel cuore di Firenze.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze
news viola
Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze
Svelate le disposizioni per l'ultimo saluto a Rocco Commisso. Prima i funerali a New York a gennaio e poi una commemorazione al Duomo di Firenze
Le esequie negli Stati Uniti—
Il rito funebre principale si svolgerà a New York: la funzione religiosa si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la prestigiosa St. Patrick's Cathedral sulla Fifth Avenue, a New York. La salma riposerà nel Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah, NJ, con sepoltura prevista per lo stesso mercoledì alle 13:30.
L'omaggio di Firenze—
Nonostante le esequie si tengano oltreoceano, il legame indissolubile tra Rocco Commisso e la città di Firenze sarà celebrato con una cerimonia dedicata. È stata confermata una messa di commemorazione in Italia che si terrà presso il Duomo di Firenze. Al momento la data ufficiale per la cerimonia fiorentina deve ancora essere definita e sarà comunicata successivamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA