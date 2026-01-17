Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze

Mediacom Communications ha ufficializzato le disposizioni per le esequie del proprio fondatore e Presidente dell'ACF Fiorentina, Rocco Commisso . Come previsto, l'ultimo saluto al patron viola avverrà negli Stati Uniti, ma è già in programma una commemorazione solenne nel cuore di Firenze.

L'omaggio di Firenze

Nonostante le esequie si tengano oltreoceano, il legame indissolubile tra Rocco Commisso e la città di Firenze sarà celebrato con una cerimonia dedicata. È stata confermata una messa di commemorazione in Italia che si terrà presso il Duomo di Firenze. Al momento la data ufficiale per la cerimonia fiorentina deve ancora essere definita e sarà comunicata successivamente.