Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze

news viola

Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze

Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze - immagine 1
Svelate le disposizioni per l'ultimo saluto a Rocco Commisso. Prima i funerali a New York a gennaio e poi una commemorazione al Duomo di Firenze
Redazione VN

Mediacom Communications ha ufficializzato le disposizioni per le esequie del proprio fondatore e Presidente dell'ACF Fiorentina, Rocco Commisso. Come previsto, l'ultimo saluto al patron viola avverrà negli Stati Uniti, ma è già in programma una commemorazione solenne nel cuore di Firenze.

Le esequie negli Stati Uniti

—  

Il rito funebre principale si svolgerà a New York: la funzione religiosa si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la prestigiosa St. Patrick's Cathedral sulla Fifth Avenue, a New York. La salma riposerà nel Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah, NJ, con sepoltura prevista per lo stesso mercoledì alle 13:30.

L'omaggio di Firenze

—  

Nonostante le esequie si tengano oltreoceano, il legame indissolubile tra Rocco Commisso e la città di Firenze sarà celebrato con una cerimonia dedicata. È stata confermata una messa di commemorazione in Italia che si terrà presso il Duomo di Firenze. Al momento la data ufficiale per la cerimonia fiorentina deve ancora essere definita e sarà comunicata successivamente.

Leggi anche
La Fiorentina post Commisso: chi subentra formalmente e tutti i punti da chiarire
Convocati Fiorentina: Kean out, emergenza in avanti. Aggregati Braschi e Balbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA