La Fiorentina post Commisso: chi subentra formalmente e tutti i punti da chiarire

Chi guiderà la Fiorentina dopo la scomparsa di Rocco Commisso? Analizziamo l'assetto viola per quel che consegue naturalmente al triste evento

Redazione VN 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:24)

La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha scosso profondamente l'ambiente viola, ma la domanda che rimbalza fin dal mattino tra i tifosi riguarda il futuro immediato del club gigliato. Se da un lato il dolore è ancora vivo, dall'altro la macchina societaria è chiamata a rispondere agli interrogativi dei tifosi su chi prenderà le redini del comando. In attesa di capire quali saranno le strategie di lungo periodo, la Fiorentina si affida oggi, per forza di cose e necessità di mandare avanti la macchina viola, a persone già presenti in società. Abbiamo scelto di non approfondire subito la questione, dedicandole un articolo solo in serata, dedicando il giorno al lutto e alla memoria del Presidente. Vediamo invece ora quel che, obtorto collo, ne consegue.

La gestione esecutiva — Sul piano strettamente esecutivo, il club ha la sua spina dorsale manageriale da tempo e nell'immediato la successione è logica. MarkStephan, amministratore delegato e membro del CdA che ha lavorato al fianco di Commisso per trent’anni, guiderà, formalmente, la società. Negli ultimi mesi Stephan è stato spesso in città proprio per monitorare una situazione resa complicata dai problemi calcistici e di salute del patron, fungendo da collante tra gli Stati Uniti e la dirigenza fiorentina. Al suo fianco, l'operatività sportiva e organizzativa in Italia continua a far capo al direttore generale Alessandro Ferrari, ormai figura centrale nella guida della società nell'operatività quotidiana.

L'area sportiva — C'è poi grande attesa per l'innesto che andrà a completare l'area tecnica nel bel mezzo di una stagione complicata che vede la squadra rincorrere la salvezza. Il calendario aiuta a fare chiarezza: dal prossimo 4 febbraio entrerà ufficialmente in carica Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. L'ex dirigente del Tottenham, che ha appena firmato un lungo contratto, prenderà le redini della strategia sportiva affiancando Roberto Goretti, del quale rimane da definire solo la carica precisa. La sua figura sarà in ogni caso chiave per ridefinire le priorità tecniche e gestire ogni possibile problematica nello spogliatoio.

La prima linea famliare — La guida "spirituale" e proprietaria, come vi ha scritto il nostro Enzo Bucchioni nel suo editoriale, passa nelle mani di Catherine Commisso, affiancata dal figlio Giuseppe. Catherine, d'altronde, è sempre stata al fianco di Rocco, risultando decisiva nella scelta originaria di acquisire il club e protagonista attiva nella costruzione del Viola Park e nel dialogo istituzionale con la sindaca Funaro per il tema stadio. Joseph, ufficialmente "Member of the board of directors", rimane così accanto alla madre, con un futuro prossimo fatto di diverse decisioni da prendere.