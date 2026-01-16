CorSport: “Diogo Leite torna di moda. Ma Paratici non ha nessuna fretta”

La Fiorentina vuole rinforzare anche la difesa. Paratici cerca un centrale mancino, ma allo stesso tempo vuole un giocatore di qualità e personalità. Il Corriere dello Sport rilancio il nomo di Diogo Leite:
La Fiorentina si muove in difesa
La preferenza va al centrale mancino: di qui il ritorno in auge di Diogo Leite, classe 1999 che a giugno si svincolerà dall'Union Berlino. Questo non significa che la Fiorentina non prenderà sicuramente in considerazione eventuali opportunità su difensori di piede destro. Da tenere d'occhio Diego Coppola del Brighton, con cui c'era già stato qualche contatto a dicembre. Il suo accordo con gli inglesi fino al 2030 non faciliterebbe le cose. Sullo sfondo anche Rodrigo Becao del Fenerbahçe, più facile per chiare ragioni economiche visto che il suo cartellino non costerebbe più di 5 milioni di euro. Ma la dirigenza viola si prenderà tutto il tempo necessario per ponderare bene la scelta finale sul difensore. C'è la volontà di regalare a Vanoli un giocatore di qualità e personalità.
