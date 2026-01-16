La Fiorentina prende Harrison. CorSport: “Goretti aveva parlato con l’alternativa”

La Fiorentina ha chiuso per Jack Harrison a Firenze. Nella giornata di ieri è arrivato l'ok del club inglese. Il Corriere dello Sport si sofferma sui dettagli e anche sul sostituto sondato dalla viola in caso di stop all'affare:
Corriere dello Sport
Nel frattempo il negoziato tra la Fiorentina e il Leeds United per il trasferimento di Jack Harrison a Firenze si è concluso positivamente. Le parti hanno lavorato incessantemente per limare le distanze, l’affare era già ben impostato e alla fine Paratici e Goretti sono riusciti a definire entro ieri sera l’operazione con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni. Il giocatore sarà in giornata a Firenze. Quest'anno l'esterno destro ha collezionato 13 presenze con la maglia del Leeds, tra Premier League, EFL Cup e FA Cup. Il suo contratto con i Peacocks scadrà nel giugno del 2028. Al Viola Park avevano tenuto aperte fino all’ultimo altre piste, come quella che porta a Daniel Maldini dell'Atalanta. Il classe 2001 è in uscita dai nerazzurri, il ds Goretti ne ha parlato con il suo procuratore nell'ambito della trattativa per Brescianini.
