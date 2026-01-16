La Nazione si sofferma sulla possibile cessione di Simon Sohm. Su di lui c'è la Cremonese, ma non solo. Qualcosa si muove anche nel mercato estero:
Nazione: “Roberto Mancini ha chiesto un centrocampista della Fiorentina”
La Nazione sulla cessione degli esuberi
Ceduti Mari e Viti, adesso l'obiettivo è quello di sistemare altri esuberi come Richardson (Nizza o Paris FC), Kouame (ci sperano Samp e Lecce, oltre a squadre spagnole) e anche Sohm, per il quale si è mossa la Cremonese, alcuni club turchi e anche l'AI-Sadd di Roberto Mancini. Il mercato intorno all'ex Parma non manca.
