La Nazione

Nazione: “Roberto Mancini ha chiesto un centrocampista della Fiorentina”

La Nazione sulla cessione degli esuberi
La Nazione si sofferma sulla possibile cessione di Simon Sohm. Su di lui c'è la Cremonese, ma non solo. Qualcosa si muove anche nel mercato estero:

Ceduti Mari e Viti, adesso l'obiettivo è quello di sistemare altri esuberi come Richardson (Nizza o Paris FC), Kouame (ci sperano Samp e Lecce, oltre a squadre spagnole) e anche Sohm, per il quale si è mossa la Cremonese, alcuni club turchi e anche l'AI-Sadd di Roberto Mancini. Il mercato intorno all'ex Parma non manca.

