Il Corriere Fiorentino fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina. Dopo Solomon e Brescianini, Fabio Paratici ha molti obiettivi sul tavolo:
Dopo Brescianini e Solomon, anche cessioni. CorFio: “I nomi in uscita”
Il punto sulle cessioni in casa Fiorentina
Di certo il mercato in entrata non si esaurirà a Brescianini e Solomon (ieri i viola hanno di nuovo chiesto informazioni al Sassuolo per Thorstvedt) mentre è stato chiuso l'acquisto di Harrison. Con Richardson per il quale si sarebbero fatte avanti alcune squadre turche, oltre il Nizza e il Paris Fc, e Kouame che resta nel mirino della Sampdoria pur avendo altre offerte, la dirigenza deve valutare anche e soprattutto la posizione di Fortini. Con un contratto in scadenza nel 2027, e un ingaggio che non va oltre i 100 mila euro, il prodotto del vivaio viola resta un obiettivo della Roma la cui prima offerta da 10 milioni non ha convinto. Anche la Juventus però starebbe provando a inserirsi, magari proponendo un difensore tra Gatti e Rugani visto il bisogno dei viola di rinforzare il reparto arretrato.
